  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ceza yağdı: PFDK kararları açıklandı

Ceza yağdı: PFDK kararları açıklandı

Ceza yağdı: PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Etiketler PFDK ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özdağ'dan gündeme bomba gibi düşen açıklama: ''Beni AK Partili sanıp anlattı''
İki ünlü ekonomistten altın fiyatları için dudak uçuklatan tahminler
Erdoğan'dan dikkat çeken TÜRGEV hamlesi
Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı
AK Parti ve MHP'nin erken seçim istememe nedeni işte bu ankette gizli
Getir 4 bin 480 kişiyi işten çıkartacak
Koronavirüs geçirenlerde koku kaybının sebebi belli oldu
Zehirli yılanın soktuğu adam, yılanla birlikte hastaneye koştu
Güneşli havaya kısa bir mola! Sıcaklıklar artıyor ama...
Dolar 19 TL'yi görebilir deyip TL için ''felaket'' tahminini açıkladılar