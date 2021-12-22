Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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