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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan fenerbahçe başkan ali koç
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