Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Bak'a müdahale: ''Sürpriz deme, kazanacağız de!''

Mayıs kapsamında düzenlenen buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasındaki Dünya Kupası diyaloğu gündem oldu. Bakan Bak'ın Milli Takım rakipleri için "Sürpriz yapabiliriz" demesine müdahale eden Erdoğan, "Sürpriz deme, kazanacağız diyeceksin" uyarısında bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu, Ankara Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen özel bir gençlik buluşmasıyla zirveye taşındı.

81 ilden gelen gençler ile milli sporcuların katılımıyla oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan "Dünya Kupası" diyaloğu damgasını vurdu.

"Sürpriz Yapabiliriz Deme, Kazanacağız Diyeceksin"

Buluşma sırasında söz alan bir öğrencinin, A Milli Futbol Takımı'mızın tam 24 yıl aradan sonra yeniden boy göstereceği Dünya Kupası'ndaki şansını sorması salonda heyecan yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turnuvaya dair değerlendirme yapması için sözü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bıraktı.

Turnuvadaki rakiplerin güncel form durumlarını analiz eden Bakan Bak, "İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anında müdahale ederek "Sürpriz yapabiliriz deme!" şeklinde uyarması üzerine, Bakan Bak sözlerini "Yani başarırız…" diyerek toparlamaya çalıştı. Liderlik vizyonuyla ve inançlı duruşuyla taviz vermeyen Erdoğan ise, "Kazanacağız diyeceksin..." çıkışında bulundu.

Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar

Cumhurbaşkanı'nın bu kesin ve motivasyon dolu uyarısının ardından Bakan Bak'ın, "Kazanacağız efendim, tamam" diyerek sözlerini teyit etmesi salonda renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Etkinliğe katılan gençler ve milli sporcular tarafından tebessüm ve alkışlarla karşılanan bu sıcak diyalog, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan videolar arasına girmeyi başardı.