Cyle Larin'e Premier Lig'ten talip var!

Bu sezon Beşiktaş’ta kariyer sıçraması yapan Kanadalı yıldız Cyle Larin için İngilizler sırada. West Bromwich ve West Ham United’ın ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcu, için Beşiktaş 15 milyon euro istiyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Cyle Larin, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde bambaşka bir çehreye büründü. İleri uçta tek santrfor oynamak yerine sol kenarda kanat-forvet olarak görev yapan Larin, golleriyle takımına lig ve kupada hayat verdi.

Ara transfer döneminde Kanadalı yıldız için kulübe bazı önemli teklifler gelirken bunlardan ikisinin İngiliz ekipleri West Bromwich Albion ve West Ham United'dan olduğu belirtildi. Şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Cyle Larin'e karşılık West Ham'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.

Premier Lig ekibinin yeniden Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken oyuncu için Beşiktaş yönetiminin 15 milyon Euro bedel biçtiği gelen haberler arasında.