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  3. 02 Kasım 2018 21:02

Derbi öncesi Donk'la Ayew tartıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Ayew'le Donk arasında tartışma yaşandı.

Derbi öncesi Donk'la Ayew tartıştı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Ayew'le Donk arasında sürtüşme yaşandı.

 Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbinin başlama vuruşundan önce gerginlik yaşandı.

AYEW, DONK'U İTTİ

Isınma hareketlerini bitiren Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçeli futbolcuların ısındığı bölümdeki taraftarları selamlaya gittiği esnada Ayew'le Donk arasında kıs süreli bir tartışma yaşandı.

Donk, taraftarların yanına giderken halka halinde ısınan Fenerbaheçeli futbolcuların arasında geçti. O anda Ayew bu duruma kızarak Donk'a omuz attı ve üzerine yürüdü. Arayan giren futbolcular olayın büyümesini önledi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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