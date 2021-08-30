2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek Rio 2016'dan sonra üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları şampiyonu oldu ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ilk altın madalyayı getirdi.

Abdullan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste Paralimpik Oyunları şampiyonu olan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.