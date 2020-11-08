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  4. 08 Kasım 2020 12:48

42. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

N'Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:11:47'lik derecesiyle Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

42. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu
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"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştirildi. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

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