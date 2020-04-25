Ahmet Örken: Üç büyük turda yarışmayı çok istiyorum

Türk bisikletinin önde gelen temsilcilerinden Ahmet Örken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci, Sapura takımına transferi ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu, koronavirüs salgını nedeniyle spor organizasyonlarının ertelendiği ya da iptal edildiğini hatırlatarak, "Her sporcunun hayali olan olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Uluslararası birçok yarışa katılacaktım, takımımla birlikte yarış takvimimiz çok yoğundu. Bu yarışlar iptal oldu. Sporcular açısından tüm planların alt üst olduğu bir sene" dedi.

Her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki Ahmet Örken, Türkiye'nin bu süreci iyi bir şekilde yönettiğini dile getirdi. Ahmet, dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye olarak gerçekten çok ciddi tedbirler alıyor ve bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Dünyada birçok ülke tıbbi malzeme açısından sorunlar yaşıyor. Gördüğümüz kadarıyla ülkeler birbirlerinin tıbbi malzemelerine gümrüklerde el koyuyor. Bu insanlık açısında gerçekten çok üzücü bir durum. Türkiye olarak birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Türk olduğum için gerçekten çok gurur duydum. Diğer ülkelere göre pandemi hastalıklarına karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gördük" değerlendirmesinde bulundu.

Milli bisikletçi, Türkiye'de ilk vakaların görüldüğü zamanlarda antrenmanlarına toplu sürüşlerden uzak, bireysel olarak dışarıda devam ettiğini ancak salgın yayılmaya başladıktan sonra Sağlık Bakanlığının uyarıları neticesinde evde çalışma kararı aldığını anlattı.

Karantina sürecinde zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Ahmet, "Evde teknolojik aletlerle antrenmanlarıma devam ediyorum. Evde, teknolojik ekipmanlarla bisiklet sürebiliyoruz. Bu süreci bisikletten uzak kalmadan değerlendirmeye çalışıyoruz. Bisiklet antrenmanlarının yanı sıra vücut ağırlığı ve ağırlık aletleri ile çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu süreci en az hasar ve güç kaybıyla atlatmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet, yaşanan süreç nedeniyle antrenmanlara odaklanmakta zorlandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Fakat antrenmanlarımıza devam etmek zorundayız. Kapalı sezondaymışım gibi düşünerek güçsüz olan kaslarımı güçlendirmeye odaklandım. Fakat bu süreçte geriye gitmemizi de engelleyemeyiz. Çünkü biz bisikletçiler çok fazla yarış koşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bazen antrenmanlarımız bile yetersiz kalıyor. Ne zaman yarış koşacağımız şu an belli değil. Bu nedenle performansımız geriye gidecek. Bu süreçten sonra yaklaşık 3-4 haftada ciddi bir programla hemen hemen eski durumuma gelebileceğimi düşünüyorum."

HEDEFLERİ BÜYÜK

2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele eden Ahmet Örken, "Hedefim, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Tabii ki bunun yanı sıra uluslararası büyük turlarda podyumda olmayı, etap kazanmayı çok istiyorum" açıklasını yaptı.

Geçen sezon Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımında yer alan Ahmet, Malezya'nın Sapura ekibine transferini ise şöyle anlattı:

"Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sezonun bitmesine birkaç ay kala 2020 sezonu için amatör olarak devam edeceğini bizlere bildirdi. Performansım çok yüksek olduğu için tekrar amatörde yarışmayı hiçbir zaman düşünmedim. Tanıdığım yurt dışı bağlantılı tüm antrenörlere ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdim ve 2020 için takım arayışında olduğumu bildirdim. Geri dönüşler oldu ve bunlar arasından en iyisini tercih etmem gerekiyordu. En iyisi Sapura takımıydı. 2019'da Asya birincisi olarak klasmanı bitiren bir takımdı. Yaklaşık bir hafta içerisinde imzalar atıldı."

Sapura'nın istikrarlı bir ekip olduğunun altını çizen Ahmet, "Her geçen yıl üzerine koyan, performansıyla ve kazanmış olduğu yarışlarla ismini duyuran bir takım. 2021 yılı için hedefleri Pro-Continental seviyeye çıkmak. Tabii ki bu zorlu süreçten sonra nasıl bir senaryo olur tam bilmiyorum ama takımın hedefi Pro-Continental ve daha sonra Pro takım olarak yarışlarda boy göstermek. Bu benim önemli hedeflerim açısından da çok büyük bir rol oynuyor. Üç büyük turda yarışmayı çok istiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Yol bisikletinin en önemli üç yarışını (Fransa, İtalya ve İspanya) kapsayan "grand tour"da mücadele etmeyi amaçlayan başarılı bisikletçi, "İnşallah takımımla birlikte hedeflerime ulaşmayı düşünüyorum, umuyorum. Takım istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Hedeflerime ulaşmamda yardımcı olacağını düşündüğüm bir takım. Ekibi çok seviyorum, takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

"HAYAT EVE SIĞAR"

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan "evde kal" çağrısına da destek veren Ahmet Örken, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir salgınla mücadele veriyoruz. Bu süreçte her bireye düşen devletimizin çağrı ve uyarılarına uymaktır. Bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın işlerini daha da zorlaştırmamak adına yapacağımız şey, devletimizin tüm uyarılana uymak. Her şey bize bağlı. Kurallara uyarsak bu süreci en kısa sürede atlatırız diye düşünüyorum. Evde kal, sağlıklı kal Türkiyem. Hayat eve sığar."

(AA)

