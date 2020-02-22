Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a sert eleştiriler yöneltti. Koç, Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" ifadesini kullandı.

Koç, Trabzonspor'a yönelik eleştirilerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti sisteminin yanlış kurgulandığını söyleyerek başladı.

"Bu 250 milyon liralık ana para, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor...Trabzonspor'un başkanı geçen yıl Şubat ayında ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olduysa, 2019'un Mayıs ayında sıkıntıların çözüldüğünden, rahatladıklarından bahsediyordu. O arada ne oldu, bilmiyorum. Ama insan ister istemez şunu düşünüyor: Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model. Çünkü en çok onların ihtiyacını görüyor. Zorunlu olarak da, diğer kulüplere aynı model sunulmuş."

'Karmaşayı dönüp dolaşıp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar'

Ali Koç, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın istifası sonrası yaşananlarla ilgili olarak da, "Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar" dedi.

Koç, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımlar nedeniyle tepki gösterdi.

Murat Zorluoğlu bu paylaşımlardan birinde, "Dış mihraklar trol hesaplardan kamuoyuna, teknik direktör değişikliğinin siyasi bir karar olduğu şeklinde ahlak dışı yalanlar pompaladı. Hedefleri, şampiyonluğa giden Trabzonspor'u karıştırmak, Trabzonspor'u bataktan kurtaran Bakan (Berat) Albayrak'tan intikam almaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Zorluoğlu'nun sildiği paylaşımları ve yaptığı "Yine Fenerbahçe, yine devre arası, yine ahlâksızlık, yine başaramayacaklar" şeklindeki açıklaması için "Bu nasıl saygısızlık?" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklamada 5. maddede bir bakandan bahsediyor: 'Trabzonspor'un hiçbir zaman işleyişine karışmadı. Sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki, iflas etti denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi'. Ben merak ediyorum. Nasıl yardımcı olmuş? Hele bu kadar kısa sürede. Şubat'tan Mayıs'a kadar."

Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na; "Kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi?", "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sordu.

Koç, "Bizim bu destekte hiçbir gözümüz yok. Ama çıkıp adil rekabet vs, böyle konuşmasın" dedi.

"Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" diyen Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları sonrası Fenerbahçelilerin #3TemmuzRuhuyla, Trabzonsporluların #TrabzonuDarlamaKoçum etiketleri, sosyal medyada TT (trending topic) oldu.

Trabzonspor'dan yanıt: İçine çekildiğimiz olay ibretlik bir Aziz Nesin hikayesi

Trabzonspor'dan Ali Koç'a ilk yanıt ise Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Ertuğrul Doğan Twitter hesabından gülücüklü paylaşım yaparak "İnleyen nağmeler" yazdı, Zeki Müren'in şarkısını paylaştı.

Trabzonspor'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada ise "Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor" denildi.

Trabzonspor'dan Ali Koç'a yanıt: İçine çekildiğimiz olay ibretlik bir Aziz Nesin hikayesi

Harcama limiti sistemi nedir?

Harcama limiti, TFF'nin futbol kulüplerinin mali yapılarını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yaptığı bir düzenleme.

Düzenlemenin amacı; futbolcu, teknik kadro, menajer ücretlerinin ve tüm transfer harcamalarının, kulüplerin finansal durumuna göre hesaplanan limitlere uygun olarak yapılması ve kontrol altında tutulması.

Kulüplerin harcama limitleri hesaplanırken son üç sezonu kapsayan finansal tablolarındaki veriler baz alınıyor.

Süper Lig'de kulüpler için toplam 2,4 milyar TL harcama limiti hesaplandı, sapma payı da dahil edildiğinde bu limit 3,1 milyar TL'ye çıkıyor.

En yüksek limite 451,7 milyon TL (yüzde 19) ile Galatasaray sahip, en düşük limite 59 milyon TL ile Antalyaspor sahip.

Galatasaray'ı yaklaşık meblağlarla 275 milyon TL ile Beşiktaş, 224 milyon TL ile Fenerbahçe, 179 milyon TL ile Başakşehir ve 126 milyon TL ile Trabzonspor izliyor.

Kulüplerin limitlerdeki sapma payı ise yüzde 30. Yani kulüpler bu limitlerini yüzde 30'a kadar aştıkları takdirde de herhangi bir ceza ile karşılaşmayacak.

Fenerbahçe, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, TFF tarafından belirlenen harcama limitini aştığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Açıklamada, "Takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte Kulübümüz Bankalar Birligi anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmalarını yürütmektedir" denilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ali Koç

