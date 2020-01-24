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  4. 24 Ocak 2020 12:25

Anıl Koç, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, TFF 1.

Anıl Koç, Kasımpaşa'da
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Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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Koç , Kasımpaşa’da , Anıl
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