Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.
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