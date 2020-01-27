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  4. 27 Ocak 2020 11:11

Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'da Podolski ve Ersan sağlık kontrolünden geçti
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Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti.
Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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