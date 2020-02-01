  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 01 Şubat 2020 16:59

Arkasspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx) ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Yiğit (xx), Mert Matic (xx), Bravo (xx), Caner (xx) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:...

Arkasspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İZMİR, (DHA)
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Koç (xxx), Lagumdzija (xxx), Yiğit (xx), Mert Matic (xx), Bravo (xx), Caner (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdülsamet (x), Özkan (xx), Serhat (x), Batuhan (xx), Uğur (x), Caner Çiçekoğlu (x), Beytullah (x), Caner Pekşen (xx), Enaboifo (x)
SETLER: 25-17, 25-19, 25-17
SÜRE: 70 dakika (23, 25, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Arkasspor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Atatürk Voleybol Salonu'undaki mücadelenin ilk setini 25-17 kazanan Arkasspor durumu 1-0'a getirdi. İkinci sete de hızlı başlayan İzmir ekibi 25-19'luk galibiyetle tabelayı 2-0 yaptı. Üçüncü sette de üstünlüğü rakibine bırakmayan İzmir temsilcisi, 25-17'lik skorla karşılaşmayı 3-0 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
İstanbul , - , Arkasspor , Büyükşehir , 3-0 , Belediyespor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM