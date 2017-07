At yarışında yanlış at piste çıktı

İngiltere’de Yarmouth’da koşulan at yarışlarında akıl almaz bir skandala imza atıldı. Yarışlarda 1’e 50 veren ve ‘Eşek’ olarak adlandırılan Mandarin Princess’ın birinci gelmesi tüm yarışseverleri şaşkına çevirdi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucu yarışta ‘Eşek’ olarak nitelendirilen Mandarin Princess’ın yerine aynı ahırda yetişen Millie’s Kiss’in koştuğu anlaşıldı.

Gerçeğin nasıl anlaşıldığını anlatan güvenlik görevlisi Tony McGlone, “Yarışın ardından atlar rutin kontrollere gönderildi. Buradaki veteriner yaptığı incelemenin ardından kazanan atın yanlış at olduğunu fark etti” şeklinde açıkladı. İki atın da yetiştiricisi olan Charlie McBride, karışıklığın yarış öncesi atları aceleyle starting box’a koymak zorunda kalmalarından ötürü yaşandığını söyledi.

Dramatic news - the 'winner' of Yarmouth's opener, 2yo Mandarin Princess, was in fact 3yo stablemate Millie's Kiss. More to follow... pic.twitter.com/nbmK7rpc8l