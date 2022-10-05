At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada
Christophe Soumillon, yarış sırasında rakibi Rossa Ryan’a dirsek attı. Ryan hafif yaralanırken Soumillon 60 gün at binmeme cezası aldı.
Yarış sırasında rakibine dirsek atan Soumillon’un darbesiyle dört nala koşan atan üzerinden düşen Rossa Ryan ufak sıyrıklarla olayı atlattı. Olay sırasında Rossa Ryan’ın atı yara almadan kurtuldu. Christophe Soumillon, Saint-Cloud’da meslektaşı Rossa Ryan’a yaptığı hareketten sonra 60 gün at binmeme cezası aldı.
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