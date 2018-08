Almanya'da fırtına şoku ! Mahsur kaldılar...

Tüm Avrupa'yı ve özellikle Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklardan ardından fırtına yaşandı. Dün Almanya'nın büyük bölümünde sert rüzgar ve kısa süreli şiddetli yağmur ve dolu görüldü. Bir çok kentte uçuşlar sekteye uğrarken, en büyük sıkıntı ise Berlin'de yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yaşandı. Kötü hava, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 100 metre kadınlar engelli yarışından sonra tribünlerdeki seyircilere “Dışarı çıkmayın. Sizin için en güvenli yer stadyum” anonsu yapıldı.

ÖDÜL TÖRENLERİ DE İPTAL

Yaklaşık bir saat süren güvenlik önlemlerinin ardından stadyumun daha sonra boşaltılmaya başlandığı belirtildi. Bu arada, bazı madalya törenleri de şiddetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi. Bu arada şiddetli fırtına ve yağış yüzünden özellikle Kuzey Almanya'da trafikte büyük aksamalar meydana geldi.

Thousands still inside the Olympic Stadium as a massive thunderstorm rages. #Berlin2018 #EM2018 #EC2018 pic.twitter.com/mnsexNdziW