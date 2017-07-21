Milli atlete öğretmeninden şoke eden yorum

İtalya’nın Grosseto kentinde gerçekleştirilen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonasında 10 bin metrede 31:12.18’lik derecesi ile bronz madalya kazanan milli atlet Sezgin Ataç, “Spor lisesinde senden bir şey olmaz diyen hocama kendimi ispatladım. Madalyayı kazanmama en çok o sevindi” dedi.

İlk defa bir Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıktığını belirten Ataç, atletizme nasıl başladığını anlattı:

”Öncelikle dünkü madalyamı bugün aldım ve çok mutluyum. Spor lisesinde okuduğumda öğretmenim beni hiç görmezdi. Sürekli diğer akadaşlarımın başarılarından bahsederdi. Ben koşuyordum ama sadece okuldaydı. Bir gün hocama tüm arkadaşlarımdan bahsediyorsun ama beni neden görmüyorsun dedim. Hocam senden bir şey olmaz dedi ve gitti. Bu benim çok zoruma gitti. O gün yemin ettim. Bir gün milli takıma seçileceğim, madalya kazanacağım ve hocamı arayacağım. Bunu başardım ve hocamı aradım. İnanın benden çok o sevindi ve özür diledi. Atletizme başlamama neden olan hocama, kendi antrenörüme ve federasyon başkanımız Fatih Çintimar’a çok teşekkür ediyorum. Bugün buralarda isem onların sayesinde”

Örnek aldığı sporcu sorusuna ise Sezgin Ataç: ”Kendi antrenörüm ve Halil Akkaş gibi bir sporcu olmak istiyorum. İnşallah günü geldiğinde 10 bin metrenin geçilmezi olmak ve ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum. Sporcusu olduğum Darıca Belediyespor Kulübü’ne de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.