Mizgin Ay 29. Türkiye rekorunu kırdı !

Kenya’nın Başkenti Nairobi’de devam eden Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92’lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 saniye ile finale kaldı.

Final vizesi için akşam seansında piste çıkan 17 yaşındaki milli atlet Ay, 11.57’lik derecesi ile kariyerinin 29. Türkiye rekorunu kırarak 2. oldu ve finale yükseldi.

Mizgin Ay yarın akşam yapılacak olan finalde altın madalya için koşacak.