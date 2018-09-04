Ramil Guliyev o ankette aday gösterildi !

Milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği’nin (EA) internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa’da ağustos ayının atleti anketinde adaylar arasında yer aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 7-12 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19.76’ya indirerek altın madalya kazanan Ramil Guliyev, EA tarafından “ayın atleti” ödülüne aday gösterildi.

EA, ankete Twitter ve Facebook üzerinden oy kabul ediyor.

Avrupa’da ağustosun erkek ve kadın atleti adayları şöyle:

Erkekler: Armand Duplantis (İsveç), Ramil Guliyev (Türkiye), Zharnel Hughes (Büyük Britanya), Jacob Ingebrigtsen (Norveç), Koen Naerts (Belçika)

Kadınlar: Dina Asher-Smith (Büyük Britanya), Christin Hussong (Almanya), Laura Muir (Büyük Britanya), Katerini Stefanidi (Yunanistan), Anita Wlodarczyk (Polonya)