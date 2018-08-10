Ramil Guliyev'den altın madalya !

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu. Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76’lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı. 28 yaşındaki atlet, iki yıl önce Avrupa ikincisi olduğu bu dalda bu kez zirveye çıkmayı başardı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04’lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

Konstantinos Kenteris’in rekorunu kırdı

200 metre erkekler finalinde 6 numaralı kulvarda yarışan Ramil Guliyev, 19.76 ile finişe ilk sırada ulaştı. Milli yıldız böylece Türkiye rekorunu 0.12 saniye geliştirirken, Konstantinos Kenteris’e ait 2002’den kalma şampiyona rekorunu da 19.85’ten 19.76’ya indirdi. Guliyev’in bu derecesi, Avrupa’da tüm zamanlarda Pietro Mennea’nın rekorundan sonra en hızlı ikinci derece oldu.

Ramil Guliyev, yarışın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada bayrak yarışına da katılacağına belirterek, “4×100 metre bayrak yarışına odaklanacağız. Gücümüzü oraya vereceğiz. Çünkü madalya kazanmak için büyük bir şansımız var” ifadelerini kullandı. Bundan sonraki programında Dünya Kupası ve Elmas Lig finalinin olacağını aktaran Ramil Guliyev, “Onlara hazırlanacağız. İnşallah güzel bir takımla da iyi bir yarış yapacağız” şeklinde konuştu. Ramil Guliyev, 200 metrede 19.70’in altına inme ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya da “Mutlaka olur. Ben inanıyorum. Burada biraz daha rüzgar olsaydı, yani 0,7 yazdı bildiğim kadarıyla, 2 olsaydı derece farklı olacaktı. Sadece yarışmak lazım. Performansı artırmak ve tecrübe etmek” şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev’in takımı Fenerbahçe Spor Kulübü de milli atleti büyük başarısından dolayı tebrik etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası´nda 200 metre finalinde piste çıkan Fenerbahçeli Milli atletimiz Ramil Guliyev yarışı 19.76`lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Ülkemizi ve camiamızı bir kez daha gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev´i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.