Bahçeşehir Üniversitesi'nden milli sporculara kutlama

Bahçeşehir Üniversitesi, olimpiyat vizesi alan A Milli Voleybol Takımı oyuncularından öğrencileri olan Hande Baladın, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş için kutlama töreni yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncularından Hande Baladın, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Güney Kampüsü’nde kutlama töreni düzenlendi. Törene Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun, sporcular ve öğrenciler katıldı.

İsmail Türker Kurşun: "Spora destek olmaya devam edeceğiz"

Burada konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun, kolejin ve üniversitenin kurulmasının ardından 27 yıl geçtiğini belirterek, "Bu sürecin her aşamasında kolej ve üniversite sporun içinde oldu. Spora ve sporcuya destek oldu. Kolejin ve üniversitenin sayısız başarıları var. Bu başarılar bugün de devam ediyor. Bugün burada bulunma sebebimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı. Ben o milli rakıma baktığım zaman 4 oyuncuyu görmüyorum. O milli takımda Bahçeşehir Koleji ve üniversitesiyle yolları kesişen 8 tane oyuncumuz var. Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Aslı Kalaç ve Gözde Yılmaz da bizim çatımız altında öğrenim gören öğrencilerimiz. Üniversitemizde 93 tane spor burslu öğrencimiz öğrenim görüyor. Bunlar kadın basketbol, kadın voleybol, futbol, e-spor ve erkek basketbolda yer alan öğrencilerimiz. Spora destek olmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vakıf üniversiteleri ile imzaladığı bir protokol var. O protokolün içeriğini yıllardır hayata geçiren kurumuz. Kadın Milli Takımımızın başarılarının Tokyo’da da devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Tunç Bozbura: "Milli takımımız Tokyo kotası alarak hepimize gurur yaşattı"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı’nın iskeletini oluşturan oyunculara sahip olmalarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Milli takımımız Tokyo kotası alarak hepimize gurur yaşattı. Onları Japonya’da yalnız bırakmayacağız. Avrupa’nın güçlü takımlarıyla oynadılar. Bir takımla hedefe ulaşma başarısı gösterdiler. Londra Olimpiyatları’ndan sonra Japonya’daki olimpiyatlara gitmeye hak kazanmak büyük bir onur ve başarı. Öncelikle gençlerimizin üniversite eğitimiyle birlikte sporu birlikte götürmeleri bütün dünyadaki spordaki başarının en önemli nedeni. Yüze yakın öğrencimiz var. Bu sporculara burslar vererek onları destekliyoruz. Üniversite eğitiminin bu konularda öğrencileri ve sporcuları zenginleştirdiği kuşkusuzdur. Üniversiteler sporcularımıza çok şey katmaktadır. Üniversitemizin bilinen popüler spor dallarımızın dışında bowling, tenis, bayan bilek güreşi, snowboard, su topu, kayak, triatlon, boks ve son olarak da espor faaliyet gösteriyor. Espor’da takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bu öğrencilerimiz de Türkiye’nin başarısı için temsil ediyorlar. Kadın Voleybol Milli Takımı’nın bu başarıları elde etmesi, ikinci kez olimpiyatlara gitmesi gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

Milli voleybolcu Şeyma Ercan da böyle bir organizasyondan dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Olimpiyat vizesi aldığımız için mutluyuz ve gururluyuz. Bu dönemlerde Türk halkının buna ihtiyacı vardı. Bu dönemlerde olması ayrı olarak bizi gururlandırıyor. Bahçeşehir Üniversitesi spora ve sporculara çok değer veren bir kurum. Bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra Hande Baladın, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş’e hediyeleri takdim edildi.

