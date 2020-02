Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin her alandaki ilerleyişini sporda da zirveye oynayarak sürdüreceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nı takip ederek, sporcularla tek tek ilgilendi. Bakan Kasapoğlu, sporcularla buluşmanın mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Ülkemizin her alandaki ilerleyişini sporda da zirveye oynayarak sürdüreceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nı takip etti. Müsabakaları izleyen Bakan Kasapoğlu daha sonra salondaki bütün sporcularla tek tek ilgilendi. Kasapoğlu ayrıca daha önce rekor kıran sporculara ödüllerini verdi. Bakanın ziyareti sırasında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da hazır bulundu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçen yıl da Salon Atletizm Şampiyonası’nı birlikte izlemiştik. Sporcularımızla beraber olmuştuk. Bu yıl yine beraber olduk. Geçen sene ile bu seneyi karşılaştırdığımızda ciddi anlamda hem ilgi noktasında artış hem de katılım noktasında ciddi artış var. Bu da bizi sevindiriyor. Sporda yakaladığımız ivmenin, grafiğinin her geçen gün yukarılara çıktığını yaşamak bizler için mutluluk. Bu anlamda emeği olan sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve federasyonlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm branşlara önem veriyoruz ama diğer branşlarının da temeli olan branşlardan biri de atletizm. Bu yüzden atletizmin okul yaşlarından itibaren bir eğitim süreci ile birlikte hayatın alanında yer alması ve gençlerimizin bu yönde yönlendirilmesi çok önemli. Biz de bakanlığımız, federasyonumuz ve kulüplerimizle birlikte bu çerçevede çaba harcıyoruz. Özellikle çocuk atletizm noktasında illerimizde yaptığımız çalışmalar en önemli göstergelerinden biri. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır’daki çocuk atletizm çalışması, yine önümüzdeki günlerde Malatya’da gerçekleştireceğiz ve diğer illere bu şekilde yoğunlaştıracağımız çalışmalar çok önemli. Yetenek taraması projemiz pek çok alanda yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesine yönelik. 1 milyon 300 bin çocuğumuzun yetenek taramasını yapmıştık. Mart ayında yine 1 milyon 300 bin çocuğumuza yetenek çalışması gerçekleştireceğiz. Pek çok alanda atletizm temel anlamında ışık tutacak ve gençlerimizi kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza atletizm ile birlikte çok önemli aşamaları birlikte kat edeceğiz" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta Burhan Felek Atletizm Pisti’ni tekrar açacağız"

Türkiye’nin tesisleşme konusunda iyi bir durumda olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Tesisleşme konusunda ülkemizin geldiği durum, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki destekleri, vizyonu çok önemli. İnşallah atletizmdeki tesisleşmemizi pek çok branşta olduğu gibi ciddi noktalara getirdi. Önümüzdeki hafta İstanbul’un simgelerinden Burhan Felek Atletizm Pisti’ni en güzel modernize ederek, yenileyerek tekrar açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle birlikte. Bu tesisimizi İstanbul’umuza, ülkemize kazandırmak bizler için ayrı bir mutluluk. Spordaki çalışmalarımız, sporun gerek hayat tarzı olması noktasında gerek sporla ilgili performansın hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda çok yukarılara taşınması noktasında bizler için önemli bir mutluluk kaynağı. Bu çalışmalarımız yine hep birlikte gerek spor camiamızla gerek Cumhurbaşkanımızın idaresinde tüm yöneticilerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte iş birliği yaparak daha yukarılara taşıyacağız. İnşallah olimpiyatlarda bu başarıları hep birlikte zirveye taşımanın mutluluğu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"Dopingle mücadelede çok önemli aşamalar katettik"

Dopingle mücadelede çok önemli aşamalar katettiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bunla alakalı yapacağımız çalışmalar gerek kulüplerle ilgili, gerek federasyonlarla ilgili geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz çalıştay bizler için çok önemli. Bilgilendirici olması dolayısıyla, camiamızı bir araya getirmesi herkesin fikrini, birikimini, düşüncesini ortaya koyması açısından çok ciddi bir önem arz etti" dedi.

"Ülkemizin her alandaki ilerleyişini sporda da zirveye oynayarak sürdüreceğiz"

Sporcularla birlikte olmalarının mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin 61 vilayetinden gelmiş sporcularımızla burada beraber olduk. Her biri ile tek tek görüştük. Onların heyecanına ortak olmak, onların sevincini paylaşmak bizleri mutlu etti. Sporcularımızla, teknik ekiplerimiz ve federasyonlarımızla buluşmak bizler için önemli. Bunlara devam edeceğiz. Olimpiyat sürecinde özellikle. Onların ihtiyaçlarını giderme, onlara destek olma ve yarışlara hazırlamanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Federasyonumuzu ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu bilinci yukarılara taşıyarak ülkemizin her alandaki ilerleyişini sporda da zirveye oynayarak sürdüreceğiz. Birey olarak, sporcu olarak, teknik ekip olarak bu anlamlı çabaya katkı vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.