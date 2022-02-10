  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

Bakan Soylu, milli güreşçileri kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı kabul etti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı kabul etti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'taki makamında milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak'ı ağırladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile antrenör Abdullah Çakmak misafirimiz" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Etiketler güreş bakan soylu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Profesörden Erdoğan'a TURKOVAC çağrısı: ''Bu cinayete ortak olmayın''
Zam tablosu belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?
Türkiye'de bir ''canavar'' bulundu! Literatüre girdi
Benzin ve motorine gece yarısı gizli zam!
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti
Ömrünüzü 13 yıl uzatabilecek ''küçük sır'' açıklandı
Fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketi geliyor! Tarih belli oldu
Kulislerden sızan iddia: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyecek
Bombayı Fatih Altaylı patlattı: ''Kazığın gireceği 10 yıl önce belliydi''
Kedilerin her yere sığabileceğini kanıtlayan kareler...