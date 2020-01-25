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  4. 25 Ocak 2020 12:49

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda

Beşiktaş ile dün yolları ayrılan teknik diröktör Abdullah Avcı, bugün tesislere giderek futbolcularla vedalaştı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda
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İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş ile dün yolları ayrılan teknik diröktör Abdullah Avcı, bugün tesislere giderek futbolcularla vedalaştı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)

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