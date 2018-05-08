'Şampiyon olursam soyunurum' dedi, dediğini yaptı !

Dünyaca ünlü bilardocu Mark Williams, üçüncü kez kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından büyük cesaret isteyen bir harekete imza attı. Turnuva öncesi şampiyon olması durumunda çırılçıplak soyunacağını açıklayan Mark Williams, finalde John Higgins’i 18-16 yenmesinin ardından verdiği sözü tuttu.

Şampiyonluğunun ardından basın toplantısına soyunmuş bir şekilde katılan Mark Williams “Şu anda kendimi biraz rahatsız hissediyorum. Burası biraz soğuk” dedi. 43 yaşındaki Mark Williams, geleceği ile ilgili ise “Bundan sonra herhangi bir turnuvada şampiyon olamasam da benim için önemli değil… Üç kez dünya şampiyonu olarak kariyerime başlarken kesinlikle aklımın ucundan geçmeyecek bir başarıya imza attım” şeklinde konuştu. Kariyerinde bir dönem düşüşe geçtiğini ancak eşinin kendisine sürekli destek olduğunun da altını çizen Mark Williams “Sanırım benim 24 saat evde olmamı istemiyordu” diyerek espri yaptı.

Mark Williams, 43 yaşında dünya şampiyonu olarak bu unvanı kazanan en yaşlı isim olmayı da başardı. Mark Williams’tan önce en yaşlı dünya şampiyonu unvanı 1978 yılında kazandığı turnuva ile Ray Reardon’a aitti.