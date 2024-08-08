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Bir milli sporcu daha çeyrek finalde

Bir milli sporcu daha çeyrek finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında mücadele eden Hakan Reçber, rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

AA

Etiketler hakan reçber tekvando Olimpiyat Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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