Bisiklet Turu'nda heyecan başladı !

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2017), 13 takımdan 104 sporcunun katılımıyla Alanya'da başladı.



TUR 2017'nin startını, Alanya Limanı önünden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga verdi. Törene ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da katıldı.



Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun ilk gününde bisiklet çiler, Alanya ile Kemer arasındaki 176,7 kilometrelik etapta yarışacak.



Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca bin 25 kilometre pedal çevirecek. Turun 15 Ekim Pazar günü koşulacak son etabı, heyecanı bir kıtadan diğerine taşıyacak. Etaba, Kurtköy'deki yarış pistinden başlayacak bisikletçiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.



Geçen yılki turu 32 saat 31 dakika 35 saniyede tamamlayan Caja Rural-Seguros RGA takımının Portekizli bisiklet çisi Jose Gonçalves, genel klasman liderine verilen turkuaz mayonun sahibi olmuştu. Gonçalves'in takım arkadaşı İspanyol David Arroyo ikinci, Astana'dan Kazak Nikita Stalnov ise üçüncü sırayı almıştı.



53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:



1. Etap (10 Ekim): Alanya - Kemer, 176,7 kilometre

2. Etap (11 Ekim): Kumluca - Fethiye, 206 kilometre

3. Etap (12 Ekim): Fethiye - Marmaris, 128,6 kilometre

4. Etap (13 Ekim): Marmaris - Selçuk, 204,1 kilometre

5. Etap (14 Ekim): Selçuk - İzmir, 166 kilometre

6. Etap (15 Ekim): İstanbul, 143,7 kilometre



"Türk bisikleti açısından önemli bir basamak"



53'üncüsü düzenlenecek yarışın, ilk defa Dünya Turu takviminde yer aldığına dikkati çeken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, "TUR 2017'nin öncekilerden en büyük farkı, bisiklet organizasyonlarında gelinebilecek en üst nokta olan Dünya Turu düzeyine yükselmesi. Bu nedenle Eurosport, ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan turu artık birinci kanalından yayınlayacak. Cumhurbaşkanlığı Turu'nun bu seviyeye gelmesi, en yukarıyı hedefleyen Türk bisikleti için önemli bir basamak olacak." ifadelerini kullandı.



Küçükbakırcı, Türkiye Milli Takımı'nın yarıştaki hedefine ilişkin ise "Diğer ülkelerin sporcularıyla aramızdaki farkı her ne kadar azaltsak da aynı seviyede olduğumuzu söylemek yanlış olur. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fark kapanacak ve daha iddialı konuma geleceğiz. Şimdilik etap galibiyeti bizim için başarı sayılır. Birkaç etap alabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Turun tarihçesi



İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.



Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi.



Liderlerin mayoları



Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyiyor. Buna göre, lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:



Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri



Takımlar



Dünya Turu takımları:



Astana Pro Takımı (Kazakistan)

BAE Takımı Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

Bora-Hansgrohe (Almanya)

Trek-Segafredo (ABD)



Profesyonel kıta takımları:



Androni Sidermec Bottecchia (İtalya)

Bardiani CSF (İtalya)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

Gazprom-Rusvelo (Rusya)

Soul Brasil (Brezilya)

WB Veranclassic Aquality Protect (Belçika)

Wilier Triestina-Selle (İtalya)



Milli takım:



Türkiye