Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun galibi Reverter !

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 6. ve son bölümü olan 164 kilometrelik Bursa-İstanbul etabı başlamadan önce 17 yıllık bisiklet kariyerinin son yarışını yapacak Polonyalı sporcu Niemiec Przemyslaw için pasta kesildi ve kendisine çiçek verildi.

Turun son etabında sporcular, Selçukgazi ve Orhangazi tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsüne vardı. Sporcular, Avrasya Tüneli’nden geçerek yarışı Sultanahmet Meydanı’nda sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Bursa-İstanbul arasındaki 6. etabının kazananı ise Sam Bennett oldu.

BEŞİNCİ ETABI ALVARO JOSE KAZANMIŞTI



TUR 2018’in beşinci etabı olan 137 kilometrelik Selçuk-Manisa etabını 3 saat 15 dakika ve 12 saniye ile ilk bitiren Alvaro Jose oldu. Jose’nin ardından ikinciliği Katusha takımından Naka Naas, üçüncülüğü Trek- Segfredo takımından John Uegelkolf aldı.

DÖRDÜNCÜ ETABIN KAZANANI LUTSENKO'YDU



54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unun 206.9 kilometrelik Marmaris-Selçuk (Meryemana-tırmanış etabı) etabını Astana takımından Alexey Lutsenko, 5 saat 24 dakika 22 saniye ile kazandı.

İki etap boyunca turkuaz mayoyu taşıyan Sam Bennett, dördüncü etap sonunda Genel Ferdi Klasman birinciliğini kaybedince, mayoyu ve zirveyi Astana Takımı’ndan Alexey Lutsenko’ya teslim etmişti.