Şampiyon bisikletçide doping çıktı !

Chris Froome'un çocukluğundan beri astım olduğu için Salbutamol kullandığı ve takımının da buna izin verdiği anlaşıldı.

Bu yıl İspanya'da yapılan La Vuelta'nın yanı sıra Tour de France'ı da kazanan Froome'a yapılan testlerde anomali tespit edildi.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği'nin veridği bilgiye göre Froome'daki Salbutamol seviyesi milimetre başına 1,000 nanogramdan fazla çıktı.

'İZİN VERİLEN DOZLARDA KULLANDIK' DEDİLER AMA..

7 Eylül'de yapılan analizin ardından B örneğine de test yapıldı ve sonuç aynı çıktı.

Sky takımı, oyuncunun astım tedavisi için bu ilacın izin verilen dozlarda kullanıldığını açıkladı.

Erich Froome hakkında nasıl bir işlem yapılacağı konusunda henüz karar verilmedi. Var olan yönetmeliklere göre Salbutamol'un kullanımı sporcunun men edilmesine yol açmıyor. Ancak Froome'un La Vuelta şampiyonluğunun elinden alınması bekleniyor.

WADA yani Dünya Anti-Doping Ajansı ise milimetre başına 1,000 nanogramdan fazla Salbutamol kullanımını tedavi olarak kabul etmiyor.



DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR

Caner Eler'ın verdiği bilgilere göre; astım ilacı kaynaklı alınan Salbutamol maddesi Froome’un testinde 2000 nanogram/ml çıktı. Belirlenen sınır ise 1000ng/ml. 2014’de Diego Ulissi’de 1920ng/ml çıkmıştı. 9 aylık ceza verildi. Petacchi’de 2007’de 1320ng/ml çıktı.Önce 2 yıldı, ihmal kabul edilip cezası 1 yıla indirildi