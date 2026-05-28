Bisikletle Oryantiring Milli Takımımız Avrupa üçüncüsü olarak tarihe geçti

Portekiz'de düzenlenen 2026 Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti! Bayrak Yarışı Kadınlar 17 Yaş kategorisinde mücadele eden Ay-Yıldızlı millilerimiz, Avrupa üçüncüsü olarak bu branşta Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı.

Türk sporu uluslararası arenada yeni bir gurur daha yaşıyor.

Haber3.com spor servisinin edindiği bilgilere göre; 24-28 Mayıs 2026 tarihleri arasında Portekiz’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’nda mücadele eden Millî Takımımız, Türkiye spor tarihine geçecek muazzam bir başarıya imza attı.

Kadınlar Kategorisinde Gelen İlk Avrupa Madalyası

Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Ay-Yıldızlı millilerimiz, Bayrak Yarışı Kadınlar 17 Yaş kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa üçüncülüğü kürsüsüne çıkmayı başardı. Disiplinli takım ruhunun ve özverili çalışmaların bir eseri olan bu bronz madalya, Türkiye’nin bisikletle oryantiring branşında Avrupa Şampiyonaları tarihinde kazandığı "ilk madalya" olarak kayıtlara geçti.

Türk oryantiringi adına tarihi dönüm noktası

Federasyon Başkanı Atilla Güler: "Gururluyuz"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, tarihi başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “Portekiz’de elde edilen bu başarı, Türk oryantiringi adına son derece önemli ve gurur verici bir sonuçtur. Bisikletle Oryantiring branşında Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez kürsüye çıkmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sporcularımız, uzun süredir devam eden yoğun hazırlık sürecinin ardından büyük bir özveriyle mücadele etmiş ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Elde edilen Avrupa üçüncülüğü, sporcularımızın azminin, teknik ekibimizin emeğinin ve federasyonumuzun planlı çalışmalarının önemli bir karşılığıdır. Bu tarihi başarıda emeği bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve destek veren ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Altyapıya yönelik çalışmalarımızın uluslararası arenada karşılık bulması bizler için ayrıca büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İnanıyoruz ki bu derece, Türk oryantiringi adına gelecekte elde edilecek daha büyük başarıların başlangıcı olacaktır. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa kürsüsünde görmek, milletimiz adına büyük bir gurur vesilesi olmuştur” diye konuştu.

Türk sporu adına önemli kazanım

Millî takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği bu tarihi derece, alternatif spor branşlarının gelişimi açısından da önemli bir başarı oldu. Genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performans, Türk sporunun geleceği adına umut verirken, bisikletle oryantiring branşına olan ilgiyi de artırıyor. Portekiz’de kazanılan Avrupa üçüncülüğü, Türk spor tarihindeki önemli başarılar arasında yerini aldı.