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  5. 17 Temmuz 2017 16:56

Fırat Arslan'den anlamlı davranış !

Boksta Avrupa Şampiyonu olan Fırat Arslan, şampiyonluğunu 15 Temmuz şehitlerine armağan etti.

Fırat Arslan'den anlamlı davranış !
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Zonguldaklı World Boxing Association (WBA) Dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, 15 Temmuz gecesi Bosnalı Goran Delic ile karşı karşıya geldiği kıyasıya maçta rakibini 6. rauntta yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Tüm dünya boks arenası tarafından ilgiyle izlenen karşılaşma sonrası Avrupa Şampiyonluk kemerinin sahibi olan Arslan, ringte yaptığı konuşmada Allah'a ham ettiğini belirterek şampiyonluğunu Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı direnen ve örgüt mensubu hain askerlerce vurulan demokrasi şehitlerine armağan etti. Arslan'ın bu konuşması takdirle karşılandı.

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