Floyd Mayweather’den sürpriz karar !

Dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen Floyd Mayweather, ikinci kez bırakma kararı aldığı ringlere dönme kararı aldı. Önce 2015’te daha sonra da 2017’de boksu bıraktığını açıklayan Floyd Mayweather, bir kez daha dövüşmek istediğini söyledi. Floyd Mayweather, Aralık ayında Manny Pacquiao ile dövüşeceğini açıkladı.

Las Vegas’ta Conor McGregor ile yaptığı ve 10. rauntta teknik nakavt ile kazandığı karşılaşma sonrası Floyd Mayweather, 50 maç 50 galibiyetlik dünya rekoruyla boksa veda etmişti. Ancak bu kararından bir yıl sonra Floyd Mayweather, Manny Pacquiao ile rövanş için yeniden ringlere döneceğini belirtti. İkilinin 4 Mayıs 2015 tarihinde ‘Yüzyılın maçı’ olarak lanse edilen MGM Grand Garden Arena'daki mücadelesini Floyd Mayweather, 12. raunt sonunda hakem kararı ile galip gelmişti. Manny Pacquiao, hakemlerin kararına yoğun şekilde itiraz etmiş ve maçı kendisinin kazandığını iddia etmişti. Floyd Mayweather, bu maçın ardından da “Eylül ayında son maçıma çıkacağım. Neredeyse 40 yaşına geldim. Artık bırakma zamanı. 18 yıldır bu işi yapıyorum” demişti.

Floyd Mayweather’ın, Instagram hesabından paylaştığı videoda “Aralık ayında geri geliyorum. Yıl sonunda Manny Pacquiao ile dövüşmek için geri dönüyorum” diyerek bağırdığı gözlendi.

Şimdi herkes, Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasında Aralık ayında yapılacak dev maçın rövanşını bekliyor.