Mayweather’dan boks severleri heyecanlandıran karar !

Kariyeri boyunca bir kez bile yenilgi yüzü görmeden emeklilik kararı alan Floyd Mayweather, boksseverleri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Son olarak Conor McGregor’a karşı ringe çıkan ve yenilgisizlik unvanını devam ettiren Floyd Mayweather, yeniden boksa dönebileceğinin sinyalini verdi. Conor McGregor ile rövanş maçına çıkabileceğini ya da çoklu bir maç için anlaşma yapabileceğini belirten Floyd Mayweather, bunun için kıstaslarını da sıralamaktan geri kalmadı.

Son maçı olan Conor McGregor karşısında galip gelen ve 50 galibiyet sıfır mağlubiyet ile kariyerine nokta koyan Floyd Mayweather’ın emeklilik hayatı kısa sürecek gibi görünüyor. Şu anda medya gününde rakibini otobüsüne saldırdığı için gözaltında tutulan Conor McGregor ile rövanş maçına çıkabileceğini belirten Floyd Mayweather “Emeklilik kararı aldıktan sonra yeninde ringlere döner miyim? Evet bu mümkün… Ancak bu sadece kafes dövüşü şeklinde olabilir. Conor McGregor ile bir maçlık ya da başka sporcuların da yer aldığı çok maçlı bir anlaşma yapabilirim” dedi.

UFC Başkanı Dana White ile görüştüğünü belirten Floyd Mayweather “Emeklilik harika ancak herkes benim bu kararı aldıktan sonra geri döneceğimi tahmin ediyordu. Tekrar ringlere dönmek istiyorum. Showtime ve CBS kanalları ile görüşme yaptım. Eğer Dana White, ben ve kanallar da bir araya gelir, anlaşma sağlanırsa çok maçlı bir organizasyon düzenlenebilir. Ya da sadece Conor McGregor ile rövanş maçı olur. Bilemiyorum. Eğer çok sporculu bir organizasyon olacaksa Showtime ve CBS mutlaka işin içinde olmalı” şeklinde konuştu.