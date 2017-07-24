Türk boksör ABD'ye kaçtı !

Fenerbahçe’nin Rusya’daki bir turnuvada izleyip çok beğendiği ve büyük emeklerle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yaparak, kadrosuna kattığı Batuhan Gözgeç’in, (Botirjon Ahmedov) ABD’ye kaçtığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında Kastamonu’da yapılan kamp sırasında sakatlığını bahane gösterip, idmanlara çıkmayan ve odasına kapanıp, sürekli kulis yapan Batuhan Gözgeç’in çevirdiği dümenler ise daha sonra ortaya çıktı.

YATAĞI BOŞ BULUNDU

Sarı-Lacivertli kulübün Türk vatandaşı yaptıktan sonra yüklü bir maaş bağlayıp, Kadıköy’de bir de ev kiraladığı Batuhan Gözgeç’e, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de kendi soyadını vermişti. Bir dediği iki edilmeyen Batuhan Gözgeç, Kastamonu’daki kamp sırasında önce eşini Ukrayna’ya gönderdi. Ardından da kendisi Kübalı Hoca Carlos Yvan Fuentes Villanueva’dan, “İstanbul’a gitmem lazım” diye izin istedi. Ancak hoca izin vermedi. Kübalı’nın Ankara’ya gitmesini fırsat bilen Batuhan bir sabah erkenden kampı terk etti. Yetkililer kontrole gittiğinde odasında olmadığını gördüler. Kübalı’nın yokluğunda kampı yöneten Vahdettin İşsever de durumu Boks Federasyonu ve F.Bahçe’ye iletti. Ancak Batuhan Gözgeç çoktan İstanbul aktarmalı ülkesinin yolunu tutmuştu. Rusya’da profesyonel olarak maçlara çıkmaya başlayan Batuhan Gözgeç, ardından ABD vatandaşlığına geçip, Los Angeles’a yerleşti. Yapılan yatırımlar da böylece heba oldu.

TAVAN SU AKITIYOR

BATUHAN Gözgeç, F.Bahçe Boks Şubesi Kaptanı Mert Öztemel sosyal medyada atıştı:

Öztemel: Neredesin? Neden bir haber vermiyorsun? Ne zaman Türkiye’ye geleceksin. Burada ev tutturdun, boş duruyor.

B.Gözgeç: Salı günü Ukrayna’daki eve geldim. Acil işlerim var. Halledip gelecem. Ev tuttunuz ama ben giderken anahtarı aldınız elimden.

Öztemel: Olum anahtarı sen dönene kadar aldık. Tavan su akıtıyor. Evi su basar diye aldık. Ev senin. Geldiğinde alacaksın. Adem de (Kılıççı) bir yere giderken bırakıyor anahtarı.

FATİH KELEŞ’İ ARADILAR

Batuhan Gözgeç gelmeden önce Türkiye’yi 64 kiloda Fatih Keleş temsil ediyordu. Ancak Özbek boksörün devşirilmesinden sonra Milli Takım’a giremeyen Fatih Keleş, Almanya’ya giderek profesyonel oldu. Şu anda halen profesyonel olarak Avrupa şampiyonluğu kemerini taşıyor.