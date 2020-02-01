Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Furkan Ürün (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Hayrullah Bilazer (xxx), Adilehou (xxx), İsmail Konuk (xxx), Emre Öztürk (xx)(Dk. 85 Seth), Cumali Bişi (xxx), Arif Morkaya (xxx), Gökhan Sazdağı (xxx), Emir Halilovic (xx)(Dk.67 Mustafa Eskihellaç xx), Mustafa Durak (xxxx) (Dk.70 Delarge xx), Kidric (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xxxx) - Murat Uçar (xxx), Aykut Demir (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit Albayrak (xx), Hamroun (xx)(Dk.77 Batuhan Artarslan), Scuk (xx), İbrahim Akdağ (xxx), Obertan (xx)(Dk.46 Emrah Başsan xx), Sissoko (xx)(Dk.89 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu (xxx)

GOLLER: Dk. 25 Mustafa Durak (Boluspor) - Dk.52 (P) İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)

SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Halilovic (Boluspor) - Oltan Karakullukçu (B.B. Erzurumspor)

TFF 1’inci Lig’in 20’nci haftasında Boluspor sahasında B.B Erzurmspor ile 1-1 berabere kaldı.

23’üncü dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Durak’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Adilehou istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı çıktı.

25'inci dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın pasında ceza sahasına sokulan Kidric kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kidric'in vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.

42'nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Atışı kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

45+1'inci dakika sol kanattan açılan ortaya Erzurumsporlu Scuk ön direkte kafayla vurdu. Kaleci Mosquera topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Kidric'in pasında Mustafa Durak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Durak'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

80'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ı yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor sahasında B.B Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

