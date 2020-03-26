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  4. 26 Mart 2020 22:21

Britney Spears, Usain Bolt'un rekorunu kırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Britney Spears, Usain Bolt'un rekorunu kırdı
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Koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlerine çekilmişken, dünyaca ünlü pop star Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. 38 yaşındaki sanatçı, 100 metre rekortmeni Usain Bolt'un dünya rekorunu tam 4 saniye birden geliştirdiğini iddia etti.

Instagram'dan bir paylaşım yapan şarkıcı, 5.97 saniyede 100 metreyi koştuğunu belirterek büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Spears paylaşımında, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım" ifadelerini de kullandı. Şarkıcının sevenleri, Spears'ın video ile bunu kanıtlamasını istedikleri yönünde mesajlar attı.

Jamaikalı koşucu Usain Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9.58 ile koşarak dünya rekoru kırmıştı.

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rekor , usain bolt
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