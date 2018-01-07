12 yaşındaki Türk patenci tarihe geçti !

Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcularla ulaştı. Madalyalara doymayan Efe Çetiz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda “dünya rekorunun” yeni sahibi olurken, bir başka İzmirli Elifsu Erol ise yeni Türkiye rekortmeni oldu.

“Buzun Efesi” olarak tanınan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Çetiz, 12 yaş ve altı grubu “Basic Novice A Boys” kategorisinde 2014 yılında Çek sporcu Matyas Belohradsky tarafından kırılan rekoru tarihe gömdü. Efe, yarışmanın teknik kısmında toplam 23.03 puan elde ederek, Belohradsky’nin 22.93’lük derecesini geçmeyi başardı. İzmirli genç sporcununu puanı, Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescil edildi.

Aynı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bir diğer başarıyı ise 13 yaş üstü yıldızlar kategorisinde yarışan Elif Su Erol getirdi. Erol, “Basic Novice A Girl” kategorisinde aldığı 89.19 puan ile bir önceki 86 puanlık rekorun sahibi İlayda Bayar'ı geçerek yeni Türkiye rekortmeni oldu.

30 madalyadan 26'sı altın

Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını birer birer tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz'in topladığı 29 madalyadan 25'i “altın”.. Bu nedenle, antenörleri Efe'ye “Altın çocuk” adını taktı. Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya'da düzenlenen Coppa Europa Yarışması'nda da göğsümüzü kabartarak Minik Erkekler kategorisinde 26,60 puanla birinci olmuştu. 26 yıldır düzenlenen bu yarışma sonrasında Çetiz, “Golden Book”a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci oldu.

Hedef Olimpiyat

6 senedir buz sporlarıyla ilgilendiğini belirten Efe Çetiz, Altın Çocuk hikayesinin nasıl başladığını şöyle anlattı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nu açtığını babamdan öğrendim ve ben de buz pateni kurslarına yazılmak istedim. Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD'nin yıldızı Nahtan Chen.”

Elif Su’nun hayalleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sporuna kazandırdığı buz pateninin bir diğer yıldızı Elif Su Erol, başarısını Milli Takım'da da sürdürüyor. 2012 yılından itibaren hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok başarı elde eden Elif Su'nun aldığı 21 madalyanın 15'i altın, 6'sı ise gümüş.

Geçici olarak yerleştikleri Erzurum'da kendisine hediye edilen patenle bu spora merak sardığını ifade eden 13 yaşındaki Erol, buz pateni kursuna bu dönemde yazıldığını dile getirdi. Kurs hocasının yurt dışına gitmesiyle Erzurum'daki buz pateni macerası sona eren Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı buz pistini duyar duymaz babasına ısrar ederek hayalinin peşinden koşmak istedi ve babası da tayinini İzmir'e aldırarak bir yıldızın doğmasına sebep oldu. Türk Bayrağını en güzel biçimde taşımaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten genç yıldız Elif Su, “Türkiye rekortmeni oldum ancak hedefim dünyaya ülkemizi tanıtmak, olimpiyatlara katılmak” dedi.