Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

İngiltere Premier Ligi'nde Londra'da Crystal Palace'ı 2-0 yenen Leicester City, yeniden 3. sıraya yükseldi. Mavi Beyazlıların ilk golünü atan Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı naklen yayımlayan Sky Sports kanalı tarafından "Maçın Adamı" seçildi.

57. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kafa golüyle öne geçen Leicester City, 88. dakikada da Jeremy Vardy'nin attığı golle shadan 3 puanla ayrıldı.

Çağlar Söyüncü böylece İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk golünü attı ve Mustafa İzzet'ten sonra Premier Lig'de Leicester City formasıyla fileleri havalandıran ikinci Türk futbolcu oldu.

Milli stoper 2018'de 19 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Almanya Birinci Ligi Bundesliga takımlarından Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olmuştu.

https://twitter.com/BenChilwell/status/1191024709883879425

İngiltere Premier Ligi'nde ilk 11 hafta sonunda Liverpool 31 puanla lider.

Liverpool'u 25 puanlı Manchester City ile 23'er puanlı Leicester City ve Chelsea izliyor.

Leicester City'nin Kuzey İrlandalı menajeri Brendan Rodgers, Chelsea'nin menajeri Frank Lampard ile birlikte şu ana kadar sezonun en başarılı menajeri olarak gösteriliyor.

Mavi Beyazlılar, 2015-2016 sezonunda İngiltere'de futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Premier Lig şampiyonu olmuştu.

Kulübün Taylandlı sahibi 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha, 2018'de helikopterinin West Ham maçının ardından havalandıktan kısa süre sonra stadyum yakınındaki bir otoparka düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Leicester City kulübünün sahibi düşen helikopterdeydi

