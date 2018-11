Can Öncü: Hayalimi gerçekleştirdim'

Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından keşfedilen, ikiz kardeşi Deniz'le birlikte yarışlara katılan Öncü bundan sonraki hedefini şu sözlerle açıkladı, "Önce Moto3'te dünya şampiyonu olmak ardından da bu başarıyı Moto2 ve MotoGP'de yaşamak istiyorum."

Geçen ay RedBull MotoGP Rookies Cup'u şampiyonlukla tamamlayan Can Öncü, wildcard'la İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde yapılan sezonun son yarışına katıldı. 15 yaşındaki genç sporcu katıldığı ilk Grand Prix yarışını hem birinci olarak tamamladı hem de bu unvanı elde eden en genç sporcu oldu.

26 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl 115 gün) Öncü, 2008'de Scott Redding'in 15 yıl 170 günle elinde bulundurduğu Moto3 tarihinde yarışan en genç pilot olma rekorunu kırdı. Yoğun yağış altında yapılan yarışta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakan Öncü, aynı zamanda Moto3'de birincilik kazanan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti. Katıldığı ilk Grand Prix yarışında birinci olan Türk sporcu, 1991'deki Japonya yarışını kazanan Japon Noburu Ueda'dan bu yana ilk yarışında birinci olan ilk pilot oldu.

KENAN SOFUOĞLU TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Türkiye'de doğup büyüyen Can Öncü, ilk yarışına 7 yaşında çıktı. İkiz kardeşi Deniz Öncü ile birlikte önce eğlence amaçlı yarışmaya başladıklarını söyleyen Öncü, daha sonra işin ciddi bir hal aldığını belirtti. Kardeşi ile birlikte yarışmanın harika bir duygu olduğunu ifade eden Öncü, Kenan Sofuoğlu tarafından keşfedilme hikayesini ise, "Kenan ağabey ile Sakarya'da tanıştık. O bizi motor sürerken görmüş, sonra yanına çağırdı. Bize yol gösterdi, menajerliğimizi yaptı. Bildiğimiz her şeyi bize o öğretti ve yarışmamızı sağladı" sözleriyle anlattı.

"BU BENİM HAYALİMDİ"

Kazandığı başarı ile ilgili olarak, "Bu benim hayalimdi. Yarışı birincilikle tamamladığım için çok mutluyum" diyen Öncü, başta Kenan Sofuoğlu'ndan olmak üzere Türkiye'deki birçok kişiden tebrik telefonları, mesajları aldığını söyledi ve herkese teşekkür etti. Gelecek hedefleriyle ilgili de konuşan Öncü, "Bundan sonraki hedefim Moto3'te dünya şampiyonu olmak. Daha sonra ise Moto2 ve MotoGP'de bu başarıyı tekrar edip hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

GELECEK YIL ANA LİSTEDE YARIŞACAK

Bu yıl özel davetle katıldığı Moto3'de büyük bir başarıya imza atan Can Öncü, RedBull KTM takımıyla önümüzdeki yıl Moto3'de ana listede yarışacak.

5 DİLDE KONUŞABİLİYOR

Genç motosikletçi, Moto3'deki başarısının yanı sıra 5 dil bilmesiyle de dikkat çekiyor. Annesi Norveç, babası ise Türk vatandaşı olan Can Öncü, küçük yaşta aldığı eğitimle 5 dil konuşabiliyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Norveççe ve Fince konuşabilen başarılı sporcu, "Küçük yaşlarda farklı dillere ilgi duyuyordum. Ailemin de desteğiyle 5 dil konuşabiliyorum. Bunun avantajını her yerde görüyorum. Gittiğim her ülkede rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Ayrıca takımımızda bulunan yabancı ekip arkadaşlarımla da iletişimim daha güçlü oluyor" ifadelerini kullandı.