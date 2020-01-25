Claudemir: Savaşan bir futbolcuyum

Sivasspor’un yeni transferi Claudemir, "Kariyerim boyunca giydiğim forma için savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültürden geliyoruz" dedi.

Süper Lig’in lideri DG Sivasspor’un Brezilyalı yeni transferi Claudemir, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivasspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Claudemir, "Buraya büyük bir ekibin parçası olmak için geldim. Takımımızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sokmaya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Marcelo ile görüştüm"

Transfer süreci hakkında da bilgi veren Claudemir, Türkiye’de oynayan birçok Brezilyalı futbolcularla görüştüğünü söyledi. Sivasspor’un futbolcusu Marcelo Goiano ile fikir alışverişi yaptığını da kaydeden Claudemir, "Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bahsetti. Sivasspor hakkında da çok güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni yapacağım"

Brezilyalı futbolcu, maçta savaşan ve kendini gösteren bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Kariyerim boyunca giydiğim forma için savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültürden geliyoruz. Burada da elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesini yaptı.

"Lider olmak büyük bir başarı"

Süper Lig’in üst düzey bir lig olduğunu sözlerine ekleyen Claudemir, şu ifadelere yer verdi:

"Sıralamaya baktığımız zaman bütün takımlar birbirine çok yakın. Bu da şunu gösteriyor; bir sürü iyi takım var. Bu kadar birbirine yakın takımlar arasında Sivasspor’un lider olması kolay bir şey değil. Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için ben de takıma yapılan takviyelerden biriyim. Üstüme düşün rol neyse, ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım."

"Her şeyin güzel olacağına inanıyorum"

31 yaşındaki futbolcu son olarak Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçta takımının kazanması için elinden geleni yapacağını belirterek, "Maçta görev aldığım taktirde ben de elimden geleni yapacağım. Bu savaşta ben de yer alacağım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

