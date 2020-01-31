Crivelli 9. golünü attı

Medipol Başakşehir’in, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü atan Enzo Crivelli, ligdeki gol sayısını da 9’a çıkarmış oldu.

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, evinde Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca kaydetti. Ankara ekibinin tek golü ise 29. dakikada Ayite’den geldi.

Medipol Başakşehir’in ilk golünü kaydeden Crivelli, bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu. Fransız futbolcu, Ankaragücü ve Gaziantep FK müsabakalarında 2’şer kez, Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında 1’er defa ağları sarsmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Visca’nın attığı 3. golün de asistini yaptı.

