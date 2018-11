CS_Summit 3 sonlandı! İşte kazanan!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen cs_summit 3 CS: GO turnuvası sonuçlandı. bo5 formatında oynanan finalde ev sahibi ülkenin temsilcisi NRG, Danimarka temsilcisi OpTic Gaming ile karşılaştı. Upper bracket aşamasından finale ulaşan NRG, maça 1-0 önde başladı. İkinci harita olan Nuke haritasını ise OpTic Gaming 16-14 skorla kazandı. Üçüncü harita Overpass’i 16-8 kazanan NRG, seride 2-1 öne geçti. Dördüncü harita olan Mirage’i haritasından da 16-6 galip ayrılan taraf olan ekip seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyonluğunu ilan eden taraf oldu.

#NRGCSGO IS YOUR #CS_SUMMIT 3 GRAND CHAMPIONS!!!



We take down @OpTicGaming with a final map score of 3 - 1! pic.twitter.com/IAXpvjAwrW

— NRG Esports (@NRGgg) November 4, 2018