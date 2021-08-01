  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Cübbeli Ahmet'ten Mete Gazoz'a ''sünnet''li tebrik mesajı

Cübbeli Ahmet'ten Mete Gazoz'a ''sünnet''li tebrik mesajı

Cübbeli Ahmet'ten Mete Gazoz'a ''sünnet''li tebrik mesajı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Tokyo 2020'de şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Olimpiyat Şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.

Cübbeli Ahmet, Mete Gazoz'un fotoğrafını paylaşarak "Ok atma sporu sünnette teşvik edilen bir amel olması hasebiyle bu dalda dünya birincisi olan Mete Gazoz kardeşimizi ve ailesini tebrik eder, emeği geçen tüm şahıslara ve kuruluşlara şükranlarımızı arz ederiz. Allah-u Teala, kalan ömründe de bu yavrumuza ve sünnete uygun işlerde çalışanlara başarılarının devamını ihsan eylesin. Amin!" notu düştü.

 Milli okçu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşının finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandırmıştı

Usta gazeteciden Mete Gazoz için tepki çeken öneriUsta gazeteciden Mete Gazoz için tepki çeken öneriSpor

 

Etiketler cübbeli ahmet hoca mete gazoz milli okyu olimpiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ege'de deprem fırtınası: Datça bir kez daha sallandı
''Erdoğan ziyaret etmedi, ayağına getirtti''
Seren Serengil'den olay yaratacak Gülben Ergen paylaşımı
Konya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı
CHP'den ''Cübbeli amiral'' çağrısı: Cezasız kalması FETÖ'yü sevindirecek
Antalya'da kabus devam ediyor: Can kaybı 7'ye yükseldi
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: ''Babası zengin diye evlendim''
Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı
Dipsiz Göl ''Dipsiz Çöl''e döndü
Felaketi en iyi anlatan fotoğraf: Orman yangınları uzaydan görüntülendi