Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda şampiyon belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Israel - Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 141.1 kilometrelik 8. ve son etabı hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlunun verdiği start ile pedal basan sporcular, Dolmabahçe'den Çırağan Caddesi'ne devam etti. Kuruçeşme ve Bebek'ten geçen sporcular, Baltalimanı ve Büyükdere Caddesi'ne ulaştı. Barbaros Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsün'den Anadolu Yakası'na geçen bisikletçiler, Beylerbeyi Sarayı'ndan Üsküdar Harem Sahil Yoluna devam ederken, Kuzguncuk'ta kaza meydana geldi. Sporcular, yarışın 25. kilometrelerinde gerçekleşen kaza sebebiyle etaba devam etmek istemezken Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı.

Bisikletçiler bu şartlarda yarışa devem etmek istemediklerini Komiserler Kuruluna iletti. Alınan karar doğrultusunda TUR'un İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırıldı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu Israel - Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. İkinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti. Sakarya BB sporcusu Mustafa Sayar ise organizasyonu 9. sırada tamamladı.

Dünkü sonuçlara göre Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayonun, ABD’nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayonun, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür ise Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayonun sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya’nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaşırken Almanya’nın Bike Aid takımı ikinci, İtalya’nın EOLO-Kometa takımı üçüncü oldu.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk üçü

1- Patrick Bevin

2- Jay Vine

3- Eduardo Sepulveda

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun diğer kazananları

Jasper Philipsen (sprint puan klasmanı)

Noah Granigan (Dağların Kralı KOM)

Batuhan Özgür (Türkiye Güzellikleri)

Madalyalar sahiplerini buldu

57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu. Sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazananlara ödülleri verildi. Yağış nedeniyle final etabı olan İstanbul ayağı, iptal edilirken. Nötralize edilerek devam edilen turun tamamlanmasıyla birlikte madalya törenine geçildi. Yeni Zelandalı sporcu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazanan ismi olurken, takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı. Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix'ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu. Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür'ün oldu. Sporculara ve takımlara madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finişi öncesinde konuştu.

Yarışın iptal edilmesi sonrasında sporcuların yavaş yavaş gelerek İstanbul’un tadını çıkardığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunu yapanları da kamp için Türkiye’ye davet etti.

Turun tamamlandığını ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Bodrum’da geçen hafta başlamıştı ve 1915 Çanakkale köprüsü dahil olmak üzere birçok güzel etap dahil olmak üzere bugün Taksim Meydanı’nda tamamlanıyor. 25 farklı takım, 175 sporcu yaklaşık 1303 kilometre yol kat ettiler. Ülkemizin eşsiz güzellikleri, tabiatı gözler önüne serildi. Bugün de dünyanın en güzel şehri İstanbul’da tamamlanıyor. Bisiklet branşı ülkemizde her geçen ilginin arttığı bir spor dalı oldu. Bununla birlikte çalışmalar da artıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla ortaya koyduğumuz hamleler, uluslararası arenada meyvelerini veriyor. Bisiklet de bu anlamda heyecan veren bir spor. Ülkemiz altyapı, coğrafi özellikleri ve iklimi nedeniyle bu spora çok uygun. Türkiye’nin ilk olimpik velodromunu tamamladık. Dünyadaki en önemli merkezlerle yarışacak seviyede mükemmel bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İspanya gibi bisiklet hazırlık kamplarının yoğun olduğu ülkeler vardır. Ben sporcuları artık Türkiye’ye kampa davet ediyorum. Her türlü altyapımız tamamlandı. Manisa etabını takip ettim. Sporseverlerin, gençlerin sporculara olan ilgisi beni çok mutlu etti. Her branşta olduğu gibi bisiklette de daha büyük başarıları yakalama noktasında önemli aşamaları kat ettik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bisikletin hem tabana yaygınlaşması konusunda çıtamızı yukarıya koyacağız hem de bisikletteki madalyalarımızı artıracağız” diye konuştu.

“Sporu tabana yayma projelerimiz devam edecek”

Organizasyonların gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul, uluslararası organizasyonları gerçekleştirmeye devam edecek. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 164 farklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Buna tüm hızıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nı ve Bursa-İznik’te Dünya Göçebe Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, spor turizmi konusunda marka ve bu markayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Birkaç ilimize değil, bütün illerimize yaydığımız kış sporları, su sporları, ekstrem sporlar, salon sporlarıyla devasa bir altyapımız var. Önümüzdeki aylarda voleybol şampiyonası Ankara’da yapılacak. Dün İstanbul’da tenisin prestijli organizasyonlarından birisinin tanıtımı yaptık. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız İstinye’deki tenis üssümüzde yapılacak. Dünyanın önemli tenisçilerini ağırlayacağız. Spora ve sporu tabana yayma konusundaki projelerimizi devam edecek” açıklamasını yaptı.

“Yarışçılar, İstanbul’un keyfini çıkardı”



Projeleri hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, “Basketboluyla, futboluyla, güreşiyle, okçuluğuyla her alanda iddiamızı devam ettireceğiz. Yeteneklerin keşfi çok mühim. Artık bunu tesadüfe bırakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız yeni spor liseleri uygulamaları apayrı bir açılımı kazandıracak. Okullarımızı birlikte yöneteceğiz ve tüm tesislerimiz, spor liselerimizin emrinde olacak. Sporu eğitimle birleştirme noktasında büyük mesafeleri kat edeceğiz. Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlgi gösteren ev sahipliği yapan tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Federasyonumuzu, bakanlığımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerindeki bu organizasyon vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Yarışçıları ve kazananları tebrik ediyorum” dedi. Yağış nedeniyle yarışın iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, “Yarış çok keyifli oldu. İstanbul’un güzel de bir havası var aslında bugün. Biraz önce görüştüm federasyon başkanıyla. Yarışçıların yavaş yavaş gelerek İstanbul’un keyfini çıkardığını ifade ettiler” diyerek sözlerini tamamladı.

Fuat Oktay: "Tüm sporcuları yürekten kutlarım"

Madalya töreni sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum’da pedal çevirmeye başlayan sporcularımızla İstanbul’da bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Spor ve sporcularla her zaman bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum size. Ülkemizin pek çok yerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün bu spora verdiğimiz en önemi, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek ortaya koyuyoruz. Bu turun önemli özelliği de dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur olması. Dünyada en üst standartlarda düzenlenen 25 bisiklet turundan birisi olmuştur. Bu organizasyon vesilesiyle ülkemizin güzellikleri ve zenginlikleri de gösterildi. 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlandı. Bu etkinlik bu yıl ‘Doğaya saygı’ temasıyla düzenlendi. Bodrum’dan İzmir’e, oradan gurur kaynağımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nü geçerek İstanbul’da tamamlandı. Bu tur, ülkemizin tanıtımı ve markasına da büyük katkı sağladı. Spor, içinde disiplin ve kardeşliği de barındırıyor. Sporun doğasını hayatımıza yansıttığımızda dostluk ve kardeşliğe de katkı sağlamış olacağız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu yürekten kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum, ödül alanları kutluyorum" ifadelerini kullandı.