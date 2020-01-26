Eskişehirspor - Adanaspor: 0-0

Mustafa KILINÇ- Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

STAT: Zafer

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçaslan (xxx) - Alperen Kocabaş (xxx), Bedirhan Altuntaş (xxx), Mehmet Feyzi Yıldırım (xxx), Furgan Polat (xxx) (Dk.79 Tolga Yakut xx), Furkan Balaban (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Halil İbrahim Öner (xxx) (Dk.69 Onur Bayramoğlu xx), Kıvanç Karakaş (xxx) (Dk.83 Hasan Ulaş Uygur), Mete Kaan Demir (xxx), Cemali Sertel (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat (xxx) - Hakan Barış (xxx) (Dk.46 Mustafa Samican Keskin xx), Ahmet Dereli (xxx) (Dk.78 Serges Flavier Mbilla Etame xx), Eren Keleş (xxx), Enes Yasin Akyol (xxx), Amidou Diop (xx) (Dk.69 Moussa Bagayoko xx) Furkan Özçal (xxx), Renan Souza Diniz (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Savaş Polat (xxx), Ronei Gleison (xxx)

SARI KARTLAR: Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor) - İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Amidou Diop, Hakan Barış, Savaş Polat (Adanaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehir Stadı'ndaki tadilat nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanan maçta Eskişehirspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı. Haftaya 9 puanla son sırada giren Eskişehirspor puanını 10'a yükseltirken, 16'ncı sıradaki Adanaspor ise puanını 14'e çıkarttı.

6'ncı dakikada Adanaspor'un geliştirdiği atakta Eren Keleş'in ceza alanına gönderdiği topta uzak kale direği önünde topla buluşan Furkan Özçal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

40'ıncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Alperen topla ceza alanına sokuldu. Bu oyuncunun pasında ceza alanı sağ çaprazından topla buluşan Mehmet Feyzi, ön direğe ortaladı. Gelen topa İbrahim Halil Öner'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

45+3'üncü dakikada Eskişehirspor'un geliştirdiği atakta sağ kanattan Furgan Polat'ın ceza alanına ortasında Mete Kaan Demir'in vuruşu üstten dışarı gitti.

62'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında rakiplerinden kurtularak ceza alanı ön çizgisine yaklaşan Alperen'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

82'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Yakup'un pasında topla buluşan Alperen'in şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

88'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında sol kanattan Bagayoko'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Mbilla Etame'nin kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ekrem kornere çelerek mutlak golü önledi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

