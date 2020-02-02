Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

İSTANBUL, (DHA) -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 9, Nunnally 14, Kalinic 7, Williams 31, Thomas 2, Efe Ergi Tırpancı, Melih Mahmutoğlu 16, Ekrem Sancaklı, Egehan Arna 6, Berkay Candan 2, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4

TÜRK TELEKOM: Campbell 9, Johnson 7, Muhammed Baygül 8, Wiltjer 15, Fall 3, Metin Türen 3, Harris 10, Şafak Edge, Egemen Güven 10, Berkay Taşkıran 2, Efe Beşok

1'İNCİ PERİYOT: 21-14

İLK YARI: 54-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

ING Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Türk Telekom'u 91-67 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 14'üncü galibiyetini elde ederken Türk Telekom ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u konuk etti. Mücadelenin ilk periyodunda Williams'tan bulduğu sayılarla etkili olan ev sahibi ekip, bu çeyreği 21-14 önde tamamladı. 2'nci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe, Nunnally'den bulduğu sayılarla 7:05 kala farkı 18'e çıkardı: 35-17. Periyodun geri kalan bölümünde de Sloukas ile etkili olan sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 54-30 önde kapattı. 3'üncü periyotta her iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanmazken karar periyoduna ev sahibi ekip, 76-54 önde girdi. Son periyotta rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, sahadan 91-67 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

