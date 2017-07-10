Fenerbahçe Espor Takımı namağlup şampiyon

Geçen sene espor kategorisine giriş yapan ve faaliyetleri 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından yürütülen 1907 Fenerbahçe Espor Takımı, uluslararası alanda ilk kez katıldığı bir turnuvadan şampiyonluk kupası ile döndü.

Yaz mevsiminin devre arasında ilk kez gerçekleştirilen ve farklı liglerin profesyonel takımlarını karşı karşıya getiren Rift Rivals 2017’de Türkiye’den 1907 Fenerbahçe Espor takımının yanı sıra SuperMassive eSports, Crew e-Sports Club ve Team AURORA takımları da yer aldı.

Ev sahibi Rusya adına ise, Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19 ve Vega Squadron takımları yarıştığı turnuvada, iki ülke takımları birer kez karşı karşıya geldi ve ülke temsilcileri arasında en çok galibiyet elde eden takımlar final maçını oynamaya hak kazandı. Turnuva boyunca karşılaştığı 4 rakibini de mağlup etmeyi başaran 1907 Fenerbahçe Espor Takımı, namağlup unvanıyla çıktığı final maçında rakibi Vega Squadron’u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla şampiyon olan 1907 Fenerbahçe Espor Takımı, League of Legends alanında uluslarası bir turnuvada şampiyonluğu Türkiye’ye getiren ilk takım olma unvanını kazandı.