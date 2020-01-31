  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 31 Ocak 2020 19:20

Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig'in 20.

Fenerbahçe, Trabzon'da
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon’a geldi.
1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı’na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Trabzon’da
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM