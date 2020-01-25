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  4. 25 Ocak 2020 22:28

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı. Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve berelerini...

Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek
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"Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle"

İBRAHİM MAŞE / İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.
Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve berelerini depremzedelere göndermek üzere sahaya attı. Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu.
Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.

(FOTOĞRAFLI)

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