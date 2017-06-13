Feride Çetin gönüllü başladı Milli Takım’a yükseldi !

Engelli kardeşi Mustafa Çetin'i çalışmalara götürdüğü sırada tanıdığı boccia sporuna gönül veren İzmirli Feride Çetin, kısa sürede ‘ustası’ olduğu bu dalda başarı basamaklarını hızla tırmanarak önce İzmir Büyükşehir Belediyespor Boccia Takımının antrenörü oldu.

Çetin, bunun ardından da Boccia Milli Takımı'nın başına geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında düzenlediği ‘ENGELSİZMİR’ projesi kapsamında hayata geçirilen Engelli Boccia Takımı, birçok engelli vatandaşın gülen yüzü olmuştu. Feride Çetin de engelli kardeşi Mustafa'yı boccia sporu ile tanıştırmak amacıyla çalışmalara getirirken, çok kısa zamanda kuralları öğrenip bir süre sonra gönüllü antrenörlük yapmaya başladı. Engelli Boccia Sorumlusu İpek Bağ Çelebi'nin düzenlediği kurs ve seminerlere katılarak diplomasını alan genç kadın, gönüllü olarak başladığı bu yolda diplomalı antrenör oldu.

İlk antrenörlük deneyimini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşayan Çetin, 3 yıl sonra hiç hayal bile edemeyeceği bir noktaya gelerek Engelli Boccia A Milli Takımı Başantrenörü oldu. Feride Çetin, milli takımda uluslararası derece yapabilecek sporcuların olduğunu ifade ederek, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘ENGELSİZMİR’ projesi çerçevesinde başlattığı branş, benim ve kardeşim Mustafa'nın kaderini değiştirdi. Ülkemiz engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda gerçekten çok geride. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise çok özel projelerle önemli bir misyonu yerine getiriyor. Boccia, MS kas ve nörolojik kronik SP hastaları için ideal bir spor. Milli Takım'da uluslararası derece yapabilecek düzeyde sporcular var. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermek. Düzenli ve iyi bir çalışmayla bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Böyle bir sporun öncülüğünü yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, kardeşim Mustafa ve tüm engelli sporcular adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.